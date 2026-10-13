Duane Davis, het oud-bendelid dat terechtstaat voor de moord op de beroemde Amerikaanse rapper Tupac Shakur in 1996, krijgt veertig jaar cel tot levenslang opgelegd. Dat heeft de rechter in Las Vegas bepaald. In augustus werd de nu 63-jarige Davis al schuldig bevonden aan moord met voorbedachte rade.

"Meneer Davis, al drie jaar hoor ik u steeds hetzelfde zeggen", aldus de rechter in het vonnis, die vervolgde dat Davis herhaaldelijk had gezegd dat hij "verder was gegaan" met zijn leven na de moord. "U kunt niet zomaar een man bij zijn gezin weghalen", zei de rechter. "U kunt hem niet zijn leven en toekomst afnemen en er vervolgens vandoor gaan. Zeker niet als die man Tupac Shakur is." Davis, de enige die ooit terecht heeft gestaan voor de dood van Tupac, heeft eerder aangegeven in beroep te zullen gaan tegen het vonnis.

Tupac werd op 7 september 1996 doodgeschoten vanuit een auto die bij een stoplicht stopte naast de wagen waarin de rapper zat. Zes dagen na de aanval kwam de rapper te overlijden.

Het OM heeft nooit betoogd dat Davis die bewuste avond de trekker overhaalde, maar houdt hem wel verantwoordelijk voor het organiseren van de aanslag op Tupacs leven.