Oud-deelnemers keren terug in Last One Laughing-special

Comedyshow LOL: Last One Laughing komt terug voor een Halloween Special met tien oud-deelnemers. Onder meer Jelka van Houten, Ruben van der Meer en Bram Krikke doen weer mee, heeft Prime Video donderdag bekendgemaakt.

De special, die vanaf 22 oktober te zien is, wordt opnieuw gepresenteerd door Philippe Geubels en Jeroom Snelders. In LOL: Last One Laughing worden deelnemers vier uur opgesloten en mogen ze niet lachen. De nieuwe spelregel dit seizoen is dat ze ook niet mogen schrikken. De all-stars nemen het voor het eerst in duo's tegen elkaar op.

Van Houten werkt samen met Nabil Aoulad Ayad, Van der Meer vormt een team met Nesim El Ahmadi en Krikke neemt Pieter Valley mee. De andere teams bestaan uit Leo Alkemade en Bas Hoeflaak en Plien van Bennekom met Bianca Krijgsman.