Willem-Alexander luistert naar zorgen over de Noordzee

Koning Willem-Alexander heeft donderdag in IJmuiden geluisterd naar zorgen over de toekomst van de Noordzee. Tijdens een rondetafelgesprek sprak hij met vertegenwoordigers van natuurorganisaties, de visserij en de windenergiesector over de uitdagingen op zee.

Een ecoloog vertelde dat het momenteel niet goed gaat met de Noordzee. Vervuiling, visserij en de vele activiteiten op zee spelen daarbij een rol. "Doen wij het slechter dan Engeland, Noorwegen en andere landen?", wilde de koning weten. Volgens de ecoloog is dat lastig te zeggen, omdat alles in en rond de Noordzee met elkaar verbonden is.

Tegelijkertijd ziet de ecoloog ook positieve ontwikkelingen, zoals duidelijkere richtlijnen en strengere eisen voor bijvoorbeeld de bouw van windparken. "In hoeverre hebben de films van David Attenborough daarbij geholpen?", vroeg Willem-Alexander. Volgens haar hebben zulke natuurdocumentaires geholpen om mensen bewuster te maken van de problemen op zee.

Een zorg die door meerdere aanwezigen werd gedeeld, is dat het steeds drukker wordt op de Noordzee. Zo vertelde een visser dat het gebied waarin gevist kan worden steeds kleiner wordt. De aanwezigen waren het erover eens dat alle partijen belang hebben bij een gezonde Noordzee en dat daarvoor ook goede internationale afspraken nodig zijn.