Oud-voorzitter COC Neerings krijgt koninklijke onderscheiding

Wouter Neerings is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De voormalig voorzitter van het COC kreeg de koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor de lhbti+-gemeenschap uitgereikt door de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema.

Neerings was vrijwilliger, penningmeester, vicevoorzitter en voorzitter bij het COC, de belangenorganisatie van queer personen. Daar zette hij zich onder meer in voor oudere lhbti+'ers en droeg bij aan de bekendheid van de Roze Loper, het kenmerk voor lhbti+-vriendelijke ouderenzorg. Als voorzitter voerde hij actie tegen de mogelijkheid van scholen om leerlingen en docenten weg te sturen als ze openlijk uitkwamen voor hun seksuele geaardheid. Sinds 2018 is Neerings actief bij Pride Amsterdam.

Een onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau wordt uitgereikt aan mensen die zich lange tijd hebben ingezet voor de maatschappij, de staat of het Koninklijk Huis.