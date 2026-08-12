Vlak bij het Belgische pretpark Plopsaland Ardennes is woensdagmiddag een oude bom ontploft. Dat meldt het Belgische HLN. Drie mensen raakten lichtgewond.

Plopsaland laat aan HLN weten dat twee bezoekers en een personeelslid gewond raakten bij de explosie. Volgens de lokale burgemeester Fabien Legros klaagden twee personen over hun trommelvliezen en kreeg de derde een klein projectiel in het been.

De bom komt vermoedelijk nog uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de oever van een rivier die langs het pretpark stroomt. De omgeving is geëvacueerd en afgesloten.