Vriendin Mart Hoogkamer kreeg twee miskramen

Jennifer, de vriendin van zanger Mart Hoogkamer, kreeg twee miskramen voordat het koppel dochter Logan kon verwelkomen. Dat vertelt de zanger in de LINDA.mini.

"Ik wilde altijd al jong vader worden, maar het heeft vijf jaar geduurd voordat het lukte", vertelt de artiest. Bij de tweede miskraam moest Jennifer zelfs bevallen "omdat het baby'tje toen al twintig weken oud was".

De vriendin van Mart bleek een te kleine baarmoeder te hebben. Bij een operatie werd haar baarmoeder opgerekt, vertelt Mart in het interview. Daarna lukte het om weer zwanger te worden. Inmiddels is Logan anderhalf jaar oud.