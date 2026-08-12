LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Vriendin Mart Hoogkamer kreeg twee miskramen

12 aug , 18:34Entertainment
anp120826142 1
Voeg toe als voorkeursbron op Google
Jennifer, de vriendin van zanger Mart Hoogkamer, kreeg twee miskramen voordat het koppel dochter Logan kon verwelkomen. Dat vertelt de zanger in de LINDA.mini.
"Ik wilde altijd al jong vader worden, maar het heeft vijf jaar geduurd voordat het lukte", vertelt de artiest. Bij de tweede miskraam moest Jennifer zelfs bevallen "omdat het baby'tje toen al twintig weken oud was".
De vriendin van Mart bleek een te kleine baarmoeder te hebben. Bij een operatie werd haar baarmoeder opgerekt, vertelt Mart in het interview. Daarna lukte het om weer zwanger te worden. Inmiddels is Logan anderhalf jaar oud.
loading

Loading