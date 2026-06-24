Ouderen gratis naar de film in Gouda vanwege hitte

Cinema Gouda laat deze week inwoners van 65 jaar en ouder gratis naar binnen, vanwege de hitte. Van woensdag tot en met zondag kunnen ouderen op vertoon van een legitimatiebewijs een filmticket halen, meldt de bioscoop woensdag.

"Onze bioscoop biedt een aangename, gekoelde omgeving waar bezoekers een paar uur kunnen ontsnappen aan de warmte en tegelijkertijd kunnen genieten van een mooie film", aldus Cinema Gouda.

In de meeste provincies geldt woensdag, donderdag en vrijdag code oranje vanwege de hoge temperaturen. In Gouda ligt de maximumtemperatuur tot en met zaterdag boven de 30 graden, volgens Weeronline. Vooral vrijdag wordt het warm met maximaal 36 graden.