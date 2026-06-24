LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Ouderen gratis naar de film in Gouda vanwege hitte

24 jun , 14:38Entertainment
anp240626163 1
Voeg toe als voorkeursbron op Google
Cinema Gouda laat deze week inwoners van 65 jaar en ouder gratis naar binnen, vanwege de hitte. Van woensdag tot en met zondag kunnen ouderen op vertoon van een legitimatiebewijs een filmticket halen, meldt de bioscoop woensdag.
"Onze bioscoop biedt een aangename, gekoelde omgeving waar bezoekers een paar uur kunnen ontsnappen aan de warmte en tegelijkertijd kunnen genieten van een mooie film", aldus Cinema Gouda.
In de meeste provincies geldt woensdag, donderdag en vrijdag code oranje vanwege de hoge temperaturen. In Gouda ligt de maximumtemperatuur tot en met zaterdag boven de 30 graden, volgens Weeronline. Vooral vrijdag wordt het warm met maximaal 36 graden.
loading

Loading