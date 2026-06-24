Koning Charles ontvangt Afghaans vrouwencricketteam in Londen

De Britse koning Charles heeft woensdag een ontmoeting gehad met het Afghaanse cricketteam voor vrouwen, van wie de meesten hun thuisland zijn ontvlucht door de Taliban. De ontvangst vond plaats op Clarence House in Londen.

Beelden op X tonen een ontspannen sfeer tussen de Britse vorst en de vrouwelijke sporters. Charles kreeg onder meer een met de hand versierde cricketbat aangeboden en hij maakte een groepsfoto met de ploeg.

Het cricketteam werd opgericht in 2010, maar verloor erkenning toen de radicaalislamitische Taliban in 2021 weer aan de macht kwamen en sport voor vrouwen verboden. Een groot deel van de sporters ontvluchtte Afghanistan en woont nu in Australië.