Oxfam Novib hoopt dat Macklemore zich aansluit bij Rode Lijn-demo

Oxfam Novib wil dat de Amerikaanse rapper Macklemore meedoet aan de Rode Lijn-demonstratie op 8 november in Amsterdam. De hulporganisatie roept volgers op Instagram op om de artiest massaal te benaderen.

"Hé Macklemore, wat doe je op 8 november?", schrijft Oxfam Novib. De organisatie vraagt mensen de rapper in de reacties te taggen en hem zo aan te moedigen zich bij het protest aan te sluiten. Of Macklemore op de oproep zal ingaan, is nog niet bekend.

Macklemore sprak zich de afgelopen jaren herhaaldelijk uit voor de Palestijnen. Hij bracht onder meer het protestnummer Hind's Hall uit, waarin hij kritiek uit op de Israëlische militaire acties in Gaza. Ook geeft hij een aantal Free Palestine-optredens waarvan hij de opbrengst doneert aan organisaties die de Palestijnen steunen.

De Rode Lijn-demonstratie begint op zondag 8 november om 13.00 uur op het Museumplein in Amsterdam. De organisatoren willen met het protest aandacht vragen voor de situatie van de Palestijnen en aandringen op maatregelen tegen Israël.