Prins William prijst Harry Kane na winst Ballon d'Or

Prins William heeft voetballer Harry Kane gefeliciteerd met het winnen van de Ballon d'Or. Op Instagram noemt de prins van Wales Kane "een briljante aanvoerder, een uitzonderlijke speler en iemand die voetbalfans over de hele wereld zoveel onvergetelijke momenten heeft bezorgd".

De 33-jarige Harry Kane werd maandagavond voor het eerst in zijn carrière benoemd tot beste voetballer ter wereld. De spits kende een zeer succesvol seizoen met zijn club Bayern München, met 36 doelpunten in de competitie en veertien treffers in de Champions League. Met het Engelse nationale team werd Kane derde op het WK voetbal, hij maakte zes goals.

"Van harte gefeliciteerd, Harry Kane", schrijft prins William, zelf een voetballiefhebber. "Wat een fantastische prestatie, en zo verdiend."