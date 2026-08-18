Ozzfest keert in 2027 terug en bevestigt locatie in Birmingham

Ozzfest, het door Black Sabbath-frontman Ozzy Osbourne en zijn vrouw Sharon bedachte heavymetalfeest, keert in 2027 definitief terug. Het feest zal plaatsvinden in Villa Park in Birmingham, het stadion van voetbalclub Aston Villa, meldt de organisatie van het evenement op Instagram.

Sharon, de weduwe van de in 2025 overleden rocker Ozzy, maakte eerder dit jaar al bekend plannen te hebben om het live-evenement nieuw leven in te blazen, nadat het voor het laatst in 2018 plaatsvond. Ze suggereerde toen dat het een tweedaags evenement zou worden. Details over de aankomende editie van Ozzfest worden op een later moment bekendgemaakt.

Ozzfest werd in 1996 voor het eerst georganiseerd in de Verenigde Staten en tourde sindsdien langs verschillende steden en landen. In 1998 werd het feest voor het eerst in het Verenigd Koninkrijk georganiseerd. Tijdens een Europese tournee in 2002 kwam Ozzfest naar het Goffertpark in Nijmegen.