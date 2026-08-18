Iran: Straat van Hormuz pas open als VS aan onze eisen voldoen

TEHERAN (ANP/AFP) - De Straat van Hormuz gaat pas open als de Verenigde Staten aan de eisen van Iran voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en toponderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf gezegd in een speech. Hij noemde het beëindigen van de Amerikaanse zeeblokkade, het opheffen van sancties op olie en het vrijgeven van Iraanse tegoeden in het buitenland.

Er staat steeds meer druk op het heropenen van de belangrijke zeestraat. Sinds de oorlog eind februari begon met Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran, varen er nog nauwelijks schepen doorheen. Dit leidt wereldwijd tot hoge prijzen, onder meer voor brandstof.

In een tijdelijk akkoord tussen de VS en Iran was afgesproken dat de Straat van Hormuz weer helemaal open zou gaan, maar dat is niet gebeurd. Dat akkoord is inmiddels verlopen.

Iran onderhandelt met Oman over een veilige doorgang door de Straat van Hormuz, maar dat betekent volgens Iran niet direct dat de zeestraat wordt heropend.