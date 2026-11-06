Paaspop-directeur Peter Sanders hoopt met de gemeente Meierijstad tot een oplossing te komen voor de zogeheten 'vermaaktaks'. Volgens hem is het festival "onderdeel van de cultuur" in de regio, zegt hij tegen ANP. "Dat wil je toch stimuleren in plaats van dat je het financieel leeg gaat trekken?"

De gemeenteraad in Meierijstad besloot donderdag een extra belasting van 1,50 euro per bezoeker te heffen op zogeheten categorie C-evenementen, omdat bezoekers gebruikmaken van de infrastructuur en de voorzieningen. Daaronder vallen de festivals Paaspop, 7th Sunday en Harmony of Hardcore. Sanders vindt het echter onrechtvaardig dat uit de "ruim 150 evenementen" er slechts drie worden gekozen die extra moeten betalen. Paaspop trekt jaarlijks ongeveer 40.000 bezoekers per dag, gedurende drie dagen.

Wethouder Luc van den Tillaart wil in gesprek met de festivals over de belastingmaatregel. "Hopelijk kunnen we samen een deal sluiten", vervolgt Sanders. "Anders gaan we zoeken hoe we deze belastingmaatregel van tafel kunnen krijgen. Dan gaan we procederen."

Sanders wil daarnaast dat er onderzoek gedaan wordt naar wat Paaspop werkelijk kost voor de gemeente. Volgens gemeenteraadslid Mirjam van Esch van partij Hart kosten de festivals jaarlijks ongeveer 123.000 euro. Een extra belasting van 1,50 euro per bezoeker levert jaarlijks ruim 307.000 euro op. "Waarom is die taks zo hoog? Waarom zou je zo veel willen verdienen over onze rug?", aldus de Paaspop-directeur.

"Ze zeggen heel makkelijk: 'Verhoog gewoon de entree', maar dat gaat niet." Sanders wil de ticketprijs niet verhogen om het festival toegankelijk te houden. "Iedere euro die we meer moeten betalen, moeten we uit het festival halen, en dat wil je niet. Je wilt gewoon een mooi programma." Volgend jaar vindt Paaspop plaats op 26, 27 en 28 maart. De belastingmaatregel geldt nog niet voor volgend jaar, maar moet ingaan op 1 januari 2028.