AMSTERDAM (ANP) - In Amsterdam hebben ongeveer honderd actievoerders vrijdagochtend geprobeerd op de bouwplaats van een groot Microsoft-datacentrum aan de Plimsollweg te komen. Dat ziet een verslaggever. De actiegroep 'Geef Tegengas', die het protest heeft georganiseerd, wil de bouw van het datacentrum stilleggen.

De demonstranten veranderden voor het bereiken van de bouwplaats van richting toen zij eenheden van de ME en politie op hun route zagen. Veel demonstranten dragen gezichtsbedekkende kleding.

De groep werd om 11.00 uur ingesloten door de politie, op de Basisweg. De politie en ME gebruikten wapenstokken om actievoerders tegen te houden.

Rond 11.15 uur is de demonstratie door de burgemeester verboden. Daarop probeerden demonstranten door de politielinie heen te breken.

Eerder dit jaar, in juni, bezetten en blokkeerden tientallen activisten de bouwplaats al. Ook Extinction Rebellion sloot zich aan bij de campagne en voerde een nachtelijke actie uit.