Peter Pannekoek en Jan Smit gaan de komende editie van het Gouden Televizier-Ring Gala weer samen presenteren. Dat heeft omroep AVROTROS maandag bekendgemaakt. Het is de derde keer dat de twee het jaarlijkse Nederlandse televisiefeest, dat op 8 oktober plaatsvindt in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam, aan elkaar praten.

In 2023 en 2024 presenteerden de cabaretier en zanger al het Televizier-Ring Gala. In 2025 werd Pannekoek vervangen door Chantal Janzen, omdat hij te druk was met theaterrepetities. Vorig jaar verzorgde Pannekoek de oudejaarsconference op de NPO. Jan Smit presenteert het gala al sinds 2014, vaak in wisselende samenwerkingen.

De 61e editie van het Gouden Televizier-Ring Gala wordt op donderdag 8 oktober om 21.00 uur live uitgezonden bij AVROTROS.