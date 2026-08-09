Paramount Skydance gaat een contract tekenen om vast te leggen dat de studio na de overname van Warner Bros. elk jaar dertig bioscoopfilms zal uitbrengen. Het bedrijf sluit de overeenkomsten met de twee grootste bioscoopketens van de VS, AMC Theatres en Regal Cinemas, meldt persbureau Bloomberg.

Paramount-topman David Ellison deed de belofte al eerder. Hij zegde het minimale aantal films onder meer toe in april op CinemaCon, een jaarlijkse beurs voor bioscoopuitbaters. Maar de bioscoopbranche was sceptisch over de duur en betrouwbaarheid van die toezegging.

In de driejarige overeenkomst zou zijn vastgelegd dat Paramount de films minimaal 45 dagen alleen in bioscopen laat draaien en dat de films zeker negentig dagen niet op streamingdiensten zullen verschijnen.

De aangekondigde overname van Warner Bros. door Paramount Skydance, waar 110 miljard dollar mee gemoeid is, heeft tot veel kritiek geleid. Twaalf Amerikaanse staten spanden een rechtszaak aan om de overname tegen te houden. Volgens hen wordt het nieuwe bedrijf te groot en valt daarmee de concurrentie weg. De overeenkomsten met de bioscoopketens zijn mogelijk een handreiking van Paramount, dat de zaak al langer probeert te schikken.