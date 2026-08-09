Twee aanslagen op eerste werkdag Colombiaanse president

CALI (ANP) - Op de eerste dag na de inauguratie van de Colombiaanse president Abelardo de la Espriella is een politieagent om het leven gekomen bij een aanval op een politiebureau. Daarnaast vielen in de buurt van Cali, waar De la Espriella werd ingezworen, gewonden bij een aanslag met een autobom op een tolstation.

Volgens het leger zaten dissidenten van de ontbonden guerrillagroep FARC achter de aanslag in Cali. Zij hebben het historische vredesakkoord tussen de Colombiaanse regering en FARC uit 2016 verworpen.

Het is nog onduidelijk wie de aanval heeft gepleegd op het politiebureau in het noordelijke Cesar, waarbij drones met explosieven werden ingezet. Op sociale media schreef De la Espriella dat hij de dood van de politiemedewerker diep betreurt en de aanslag niet onbestraft zal blijven.

Tijdens zijn verkiezingscampagne beloofde De la Espriella om hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. Hij wil niet alleen de vredesgesprekken met gewapende rebellen beëindigen, maar ook door de Verenigde Staten gesteunde luchtaanvallen op de groeperingen uitvoeren.