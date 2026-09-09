Filmstudio Paramount Pictures overweegt met een opvolger te komen voor de film The Italian Job uit 2003, schrijft onder meer Deadline. Regisseur Paul Feig zou momenteel gesprekken voeren met de studio om de film op te zetten.

The Italian Job was een remake van de kraakfilm uit 1969. In de versie uit 2003 speelden Mark Wahlberg, Charlize Theron en Edward Norton de hoofdrollen. Na het succes van de film werd al gesproken over een vervolg, maar dat kwam er nooit.

Feig is momenteel nog aan het werk aan The Housemaid's Secret, het vervolg op The Housemaid uit 2025. Die film moet ergens in 2027 verschijnen.