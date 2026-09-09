BARCELONA (ANP) - Luciano Valente wilde na de kansloze nederlaag van Feyenoord tegen FC Barcelona (5-1) vooral vasthouden aan een aantal positieve punten. "We hebben ook lef getoond", zei de aanvoerder van de club uit Rotterdam. "Als het even kon, probeerden we te voetballen. Ik ga natuurlijk niet de polonaise lopen na vijf tegentreffers. Maar het was wel een bijzondere avond voor me. Ik baal enorm, maar ik heb ook genoten. Dit Barcelona is een fantastisch elftal. Ze scoren wel vaker vijf keer."

Valente was een van de betere spelers van Feyenoord, samen met Gjivai Zechiël. "Maar ook ik kan nog veel dingen beter doen", zei hij. "Fysiek moet het nog beter en soms mag het ook rustiger aan de bal. Het is nu zaak dat we deze wedstrijd meenemen naar de uitwedstrijd van zondag naar PEC Zwolle. Daar moeten we winnen en overtuigend ook."