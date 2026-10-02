Nu de fusie tussen Paramount Skydance en Warner Bros. er eindelijk aankomt, is ook de nieuwe naam bekend waaronder de twee filmstudio's straks verdergaan. Het bedrijf heet binnenkort simpelweg Skydance, maakte topman David Ellison bekend op X.

"Paramount en Warner Bros. hebben meer dan een eeuw aan cultuur gevormd. Door ze samen te voegen, herschrijven we niet alleen de geschiedenis; we rusten deze iconische studio's uit met een krachtigere motor", schrijft Ellison in zijn bericht. "Samen zijn we Skydance: een omgeving waar creativiteit vooropstaat, voor gedurfde, hoogwaardige verhalen."

Ellison zegt dat hij de naam Skydance heeft gekozen, omdat hij geen nieuwe naam wilde die de namen van beide studio's zou overschaduwen. "In plaats daarvan wilden we een naam die het fusiebedrijf een eigen identiteit zou geven, terwijl Paramount en Warner Bros. - en al onze uitzonderlijke merken - in de schijnwerpers zouden blijven staan."

De verwachting is dat de deal over de vorming van het nieuwe bedrijf op 6 oktober wordt afgerond. Skydance wordt naast Ellison mede geleid door topman Ynon Kreiz, die tot voor kort de baas van speelgoedfabrikant Mattel was.