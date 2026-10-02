Koning Willem-Alexander heeft de resultaten van het onderzoek naar de rol van het koningshuis in het koloniale verleden enkele maanden geleden ontvangen. Dat zei hoofdonderzoeker Gert Oostindie vrijdag na de presentatie van het onderzoek. De koning had in 2022 zelf het initiatief genomen voor het onderzoek, maar het onderzoek is geheel onafhankelijk van het koninklijk huis uitgevoerd.

Volgens Oostindie kreeg de staf van de koning de vijf boeken toen de definitieve versies bij de uitgever lagen, enkele maanden geleden. "Ze hebben alle boeken gekregen op het moment dat er niks meer veranderd ging worden. Met de mededeling: dit is de laatste versie."

Oostindie gaat ervan uit dat Willem-Alexander zich voor de presentatie in de bevindingen heeft verdiept. "Hij heeft ze zonder enige twijfel gelezen, anders zou hij niet zeggen: 'ik omarm het onderzoek'", zegt de onderzoeker. "Hij weet wat erin staat en heeft daar dus kennelijk ook geen bezwaar tegen."

De resultaten werden vrijdag gepresenteerd in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden. Willem-Alexander noemde de bevindingen "onverbloemd en indringend" en zei de resultaten te omarmen. De conclusie dat het de Oranjes in het verleden ontbrak aan "tegendraads leiderschap" noemde hij "schrijnend en confronterend".