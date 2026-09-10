Filmstudio Paramount Pictures heeft plannen voor een filmbewerking van de serie Hawaii Five-O. Volgens The Hollywood Reporter is Destin Daniel Cretton aangetrokken om de film te ontwikkelen.

Hawaii Five-O is een Amerikaanse misdaadserie die aanvankelijk van 1968 tot 1980 werd uitgezonden. In 2010 kwam de reboot Hawaii Five-0, die tot 2020 werd uitgezonden. Het filmproject bevindt zich nog in een vroeg stadium, maar ook Chris Bremmer en Noah Oppenheim zouden betrokken zijn om het scenario te schrijven.

Cretton is onder meer regisseur van de film Spider-Man: Brand New Day, die afgelopen zomer meerdere records brak. De filmmaker is verder bekend als regisseur van Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.