Jennifer Lawrence heeft haar debuut gemaakt op Instagram. De actrice deelde donderdag haar eerste video op het platform, waarin ze waarschuwt met Instagram te stoppen als mensen gemeen tegen haar doen.

"Ik geef het een kans en als iemand iets negatiefs zegt, stop ik er meteen mee", zegt Lawrence. "Als iemand iets onaardigs denkt, zal ik dat weten en ermee stoppen." De actrice plaatste ook in haar Instagram Stories een bericht van soortgelijke strekking. "Houd er alsjeblieft rekening mee dat gemene of agressieve opmerkingen een negatieve invloed kunnen hebben op de baby. Dat ben ik. Ik ben de baby."

De Oscarwinnares heeft binnen een dag al 1,6 miljoen volgers op het platform.