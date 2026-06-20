Parijs verbiedt alcohol in hete oorden tijdens jaarlijks festival

De Franse regering verbiedt de consumptie van alcoholische dranken zondag op de openbare weg tijdens het jaarlijkse nationale 'Fête de la musique' in alle departementen waar een hittealarm is afgegeven. Het gaat om 35 van de 96 departementen.

Volgens de weerberichten treden zeer krachtige hittegolven dit weekend vooral op in het zuidwesten, de regio Parijs en Bourgogne. Daar kan zondag plaatselijk de temperatuur oplopen tot rond de 40 graden.

Zondag wordt, zoals elk jaar op de langste dag wat zonlicht betreft, in heel het land een nationaal muziekfestival gehouden. Dit wordt sinds 1982 in vrijwel alle gemeenten gevierd tot diep in de nacht. Vooral amateurmusici treden op in straten, in parken en op pleinen.