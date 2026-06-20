Brobbey zorgt voor honderdste doelpunt van Nederland op het WK

HOUSTON (ANP) - Het Nederlands elftal heeft nu in totaal honderd keer gescoord in de geschiedenis van het wereldkampioenschap voetbal. Brian Brobbey zorgde zaterdag voor die mijlpaal, door in de groepswedstrijd tegen Zweden in Houston twee doelpunten te maken.

De 97e en 98e treffer kwamen zondag in het openingsduel met Japan (2-2) op naam van aanvoerder Virgil van Dijk en Crysencio Summerville.

Kick Smit maakte op het WK van 1934 in Italië in de achtste finale tegen Zwitserland de eerste treffer van Oranje.