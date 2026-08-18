Paris Hilton aangeslagen door overlijden Hayden Panettiere

Paris Hilton is verslagen door het verlies van haar vriendin Hayden Panettiere. "Ze was zo'n prachtige ziel - zo getalenteerd, sterk, lief en vol liefde en licht", deelt de ster op Instagram met een reeks oude foto's van de twee samen. De Amerikaanse actrice overleed zondag op 36-jarige leeftijd.

"Het is niet te geloven dat ze er niet meer is", gaat Hilton verder. "Ik zal onze vriendschap, alle herinneringen en de bijzondere momenten die we samen hadden altijd koesteren." Ze steunt de familie en "iedereen die van haar hield in deze onvoorstelbaar moeilijke tijd". De Amerikaanse societyster schrijft verder dat ze altijd van Panettiere zal blijven houden en haar ontzettend gaat missen.

Ook andere sterren zijn aangedaan door het nieuws van het plotselinge verlies. Actrice Blake Lively vraagt mensen om respectvol te zijn. "Je weet nooit wat anderen doormaken", schrijft ze in een Instagram Story bij een fragment uit de Disneyfilm uit 2005 van Panettiere en Michelle Trachtenberg, een actrice die vorig jaar op 39-jarige leeftijd overleed.

Oud-collega van de actrice Charles Esten deelt op Instagram een uitgebreid verhaal over hun eerste ontmoeting. De twee zagen elkaar voor het eerst bij de auditie van de serie Nashville, waar ze uiteindelijk meerdere seizoenen samen in speelden. "Vanaf dat moment werden we al snel hechte vrienden. We werkten keihard om gestalte te geven aan die twee getormenteerde inwoners van Nashville, maar we hadden onderweg vooral veel plezier en moesten ontzettend veel lachen." Esten schrijft dat hij "kapot is" van het verlies.