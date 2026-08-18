BNNVARA bevestigt einde programma Felix Meurders op NPO Radio 5

Het radioprogramma FM op 5 van Felix Meurders komt per januari te vervallen. Dat bevestigt BNNVARA naar aanleiding van een interview met de 79-jarige Meurders in de Volkskrant van dinsdag.

"Het klopt dat vanaf januari de zendtijd van BNNVARA op NPO Radio 5, en daarmee het programma van Felix, komt te vervallen", aldus een zegsvrouw van de omroep. "We hopen van harte dat Felix, met zijn enorme staat van dienst en liefde voor het vak, elders een plek vindt om zijn passie voor radio voort te zetten."

"Eerlijk gezegd vind ik het heel erg", zegt Meurders over het mogelijke einde van zijn jarenlange loopbaan. Volgens de radioman wil Omroep MAX hem wel hebben, "maar die hebben geen zendtijd op zaterdag." Dat het einde van zijn carrière mogelijk nadert, raakt hem zichtbaar, schrijft de krant. "Maar ik ben optimist tot in de kist. Ik blijf hopen dat er toch nog iets verandert", aldus Meurders.

Een leven zonder werk ziet de presentator echt niet zitten, zegt hij. "Mijn werk is mijn enige hobby. Wat moet ik dan: reisleider worden in zo'n toeristentreintje op het Mediapark?", aldus Meurders, die jarenlang ook presentator was van Spijkers met Koppen. "Dit werk is wie ik ben. Ik denk echt dat ik moeilijk zonder kan."