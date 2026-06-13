Paris Hilton zou voor Britney Spears, Kesha en Demi Lovato kiezen als zij een eigen sterrenteam mocht samenstellen. De realityster noemde de drie zangeressen haar persoonlijke "MVP's" (Most Valuable Players, meest waardevolle spelers) tijdens een interview met E! News bij de openingsceremonie van het WK voetbal in Los Angeles.

Hilton en Spears zijn al jarenlang bevriend. De twee werden in de jaren 2000 regelmatig samen gefotografeerd en hebben elkaar de afgelopen jaren meermaals publiekelijk gesteund.

De 45-jarige Hilton vertelde verder dat zij hoopte Lovato tijdens het evenement tegen het lijf te lopen. Ook sprak zij over haar kinderen Phoenix en London van twee jaar oud, die volgens haar nog geen last hebben van de zogenoemde "terrible twos".