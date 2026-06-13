ROME (ANP/BLOOMBERG) - De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Antonio Tajani heeft kritiek op de renteverhoging van de Europese Centrale Bank (ECB) tegen de hoge inflatie in de eurozone. Volgens Tajani is "niemand gebaat" bij een hogere rente omdat daardoor de leenkosten voor huishoudens en bedrijven stijgen en de economie wordt afgeremd.

"Ik denk dat in moeilijke tijden toegang tot krediet makkelijker gemaakt moet worden", zei Tajani tegen het Italiaanse persbureau ANSA in Rome. "Vooral wanneer de inflatie stijgt door externe factoren is het beter om de rente onveranderd te laten. Ik ben nooit voorstander van hogere rentes." Tajani is ook vicepremier in de regeringscoalitie van premier Giorgia Meloni.

De inflatie wordt vooral aangejaagd door de sterk gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De ECB verhoogde donderdag de rente met een kwart procentpunt tot 2,25 procent. Dat was de eerste renteverhoging sinds 2023. Mogelijk gaat de ECB de rente nog verder verhogen.