Hoofdredacteur Michiel Couzy van Het Parool is "blij en trots" met alle aandacht die de paginagrote advertentie van Harry Styles in zijn zaterdagkrant genereert. Dat laat hij zondag weten aan het ANP. Hij heeft via diverse kanalen begrepen dat er "in de winkels geen krant meer te krijgen is", al kan hij dit nog niet staven met exacte cijfers. In de handgeschreven advertentie bedankte de Britse ster de stad voor zijn gastvrijheid tijdens zijn tien concerten in de Johan Cruijff ArenA.

"Bij groot nieuws, zoals een kampioenschap van Ajax, kan je wel voorspellen dat er extra animo is voor de krant", zegt hij. "Maar het is voor zover ik weet nog niet eerder gebeurd dat een advertentie tot deze enorme vraag leidde." Couzy is vooral verheugd dat veel jongeren de papieren krant graag in het bezit willen krijgen: "Normaal neemt die groep toch zijn toevlucht tot de website en onze digitale editie."

De hoofdredacteur overweegt extra exemplaren van de papieren zaterdageditie bij te laten drukken. "We inventariseren of dat de moeite waard kan zijn, al is dat niet zomaar geregeld", zegt Couzy. "Tegelijkertijd hebben we ook het gevoel dat we dit niet ongemerkt voorbij kunnen laten gaan." Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren van de zaterdagkrant inmiddels voor tientallen euro's te koop aangeboden.

Couzy was overigens zeer verheugd dat Styles zijn krant had uitgekozen voor de boodschap aan de stad en zijn publiek. "Al snap ik wel dat Het Parool de meest logische keuze is als hij een boodschap aan de Amsterdammers wil overbrengen", stelt de hoofdredacteur.