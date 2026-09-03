Partijen na brief commissariaat: stel vertrek ON! niet langer uit

Stel het vertrek van Ongehoord Nederland (ON!) uit de publieke omroep niet langer uit, nu ook het Commissariaat voor de Media daarop aandringt. Dat zeggen Kamerleden van PRO, CDA, VVD en JA21 nadat de toezichthouder in een brief aan mediaminister Rianne Letschert (D66) heeft verzocht om de erkenning van de omstreden omroep in te trekken. "Nu heb je echt wel munitie", reageert Harmen Krul van het CDA.

"Dit vernietigende oordeel en de constatering dat de minister de bevoegdheid heeft om de voorlopige erkenning in te trekken, maken dat Letschert kan ingrijpen", aldus Mohammed Mohandis van PRO. Ook VVD'er Erik van der Maas zegt de conclusie van het commissariaat te volgen. "Alles bij elkaar genomen is het nu tijd om de juiste juridische stappen richting ON! te nemen."

Annabel Nanninga van JA21 reageert dat "aan deelname aan een publiek stelsel nu eenmaal voorwaarden zitten wat betreft governance en inhoudelijke onderbouwing" en vindt het nu aan de minister om een besluit te nemen.