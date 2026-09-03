De Noorse prinses Astrid heeft gewaakt bij de kist van haar jongere broer, koning Harald. Dat is te zien op een foto die het Noorse hof donderdag heeft gedeeld. Te zien is hoe de 94-jarige prinses in een rolstoel voor de kist van haar overleden broer zit. De foto is gemaakt in de paleiskapel in Oslo, waar de kist van Harald tot de dag van de uitvaart staat opgebaard.

Verder deelt het hof beelden van Astrid die voor het raam van het Koninklijk Paleis naar de bloemenzee kijkt. Eerder deze week legden diverse leden van de Noorse koninklijke familie een rode roos op Slottsplassen.

De paleiskapel is ook toegankelijk voor publiek. De afgelopen dagen liepen al duizenden mensen langs de kist om koning Harald de laatste eer te bewijzen. De uitvaart is woensdag 9 september.