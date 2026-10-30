Party Rock-zangeres Lauren Bennett stierf door zelfdoding

Lauren Bennett, de zangeres van de voormalige band G.R.L. en het nummer Party Rock Anthem, maakte zelf een einde aan haar leven. Dat heeft een lijkschouwer vrijdag bekendgemaakt in de rechtbank van Maidstone, meldt onder andere de BBC. De politie vermoedde al dat de Engelse zangeres eind mei op 36-jarige leeftijd stierf door zelfdoding.

Bennett worstelde al langer met mentale problemen, vertelde de lijkschouwer in de rechtbank. Ze leed aan het fragiele-x-syndroom, een genetische aandoening die kan leiden tot angst, stemmingswisselingen en depressie. De zangeres werd in januari meerdere dagen opgenomen vanwege "een psychische crisis". Ze had "aanzienlijk psychisch leed" sinds januari, aldus de lijkschouwer.

Na haar dood werd een afscheidsbrief ontdekt. Haar lichaam werd gevonden door haar echtgenoot in een bos dicht bij hun huis in Kent. De vader van Bennett uitte dagen na haar dood kritiek op de medische zorg die zijn dochter ontving in de maanden voor haar overlijden. Hij zei dat de Britse gezondheidsdienst NHS "niet adequaat" heeft gehandeld.

Party Rock Anthem, een nummer dat Bennett maakte met LMFAO en GoonRock, was in 2011 een wereldhit. In Nederland bereikte het nummer de zesde plaats in de Single Top 100.