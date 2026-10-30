Schaatser Krommenhoek wint 5000 meter op kwalificatietoernooi

HEERENVEEN (ANP) - Jasper Krommenhoek heeft bij het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker in Heerenveen de 5000 meter gewonnen. De 22-jarige schaatser van Reggeborgh bleef met een persoonlijk record van 6.10,83 teamgenoot Marcel Bosker en Wisse Slendebroek van Team Royal A-ware voor.

De beste vijf schaatsers plaatsen zich voor de wereldbeker op de 5000 meter. Naast Krommenhoek, Bosker en Slendebroek zijn dat Jorrit Bergsma en Sil van der Veen. De eerste wereldbekerwedstrijd is op 13 november in Beijing.

Slendebroek versloeg in een rechtstreeks duel Beau Snellink in 6.12,20, en was ook sneller dan de 6.15,03 van Van der Veen. Snellink bleef met 6.17,35 boven de tijd van Van der Veen en greep zo met de zevende tijd naast de tickets voor de wereldbeker. Krommenhoek was in de achtste rit met een aflopend schema met 6.10,83 sneller dan Slendebroek.

Stijn van de Bunt en Bosker konden in de rit erna niet aan de tijd van Krommenhoek komen. Bosker bleef nog in de buurt met 6.11,10. Van de Bunt greep met de zesde tijd van 6.16,31 naast een wereldbekerplek. Ook Chris Huizinga miste met 6.22,52 in de slotrit een wereldbekerticket. Routinier Bergsma slaagde daar met de vierde tijd van 6.14,79 wel in.