Pathé draait 16 december vrijwel alleen Avengers en Dune

Pathé organiseert op 16 december een zogenoemde Dunesday, waarbij vrijwel de gehele programmering in het teken staat van de twee films Avengers: Doomsday en Dune: Part Three. De bioscoopketen verwacht dat de films, die op dezelfde dag uitkomen, veel bezoekers gaan trekken. Beide films worden daarom de hele dag door vertoond.

"Twee films van deze proportie die exact tegelijkertijd in release gaan: dat gebeurt niet vaak. Dat maakt 16 december een bijzondere releasedag, die ook om een bijzondere programmering vraagt. Daarom maken we bij Pathé maximaal ruimte voor beide films", zegt Evert Nuijten, manager content en programming bij Pathé.

In de voorverkoop brak Avengers: Doomsday het record voor meeste verkochte kaarten in vierentwintig uur. Inmiddels zijn er al bijna 60.000 tickets verkocht. Dune: Part Three gaat dinsdag in de voorverkoop.