Familie, redactie en BOVAG eren Maarten Spanjer in De Telegraaf

De familie van Maarten Spanjer noemt de overleden acteur een "markante, erudiete en bijzondere man". Dat staat dinsdag in de rouwadvertentie van zijn partner Monique Waterman en leden van de familie in De Telegraaf. Ook de (hoofd)redactie van de krant en brancheorganisatie BOVAG herdenken Spanjer, die zaterdag overleed aan de gevolgen van kanker.

"Het leven is vallen en opstaan tot je blijft liggen", vervolgt de familie in het bericht. Ze noemen Spanjer verder "zo moedig in de laatste weken". Zoals maandag al bekend werd gemaakt, vermelden ze dat de uitvaart zaterdag plaatsvindt in besloten kring. Mensen kunnen "kleurrijke bloemen" laten bezorgen bij uitvaartcentrum De Nieuwe Ooster. Ook delen ze een QR-code waar belangstellenden een bericht achter kunnen laten als eerbetoon.

"Met het overlijden van Maarten Spanjer is een stuk Amsterdam verloren gegaan", schrijven de hoofdredactie en redactie van de krant zelf in een rouwadvertentie. "Maar zijn verhalen blijven", sluit ze af. De krant is van plan om de columns die de acteur schreef voor zijn dood alsnog te publiceren.

BOVAG herdenkt Spanjer vanwege zijn "legendarische" rol in de reclame uit de jaren tachtig voor het keurmerk. Ze noemen hem "een vakman en bovenal een man met humor". De acteur vertolkte meermaals de rol van Beun de Haas in een reclamespot."Met zijn onvergetelijke vertolking maakte hij Beun tot een icoon van onschatbare waarde voor het BOVAG-keurmerk en daarmee voor alle BOVAG-bedrijven." Ze bedanken hem daarvoor en wensen de nabestaanden sterkte met het verlies.