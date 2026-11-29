Pathé heeft nu al meer dan 100.000 kaarten verkocht voor de Avengers-film Doomsday, die pas over een kleine drie weken uitkomt. Dat heeft het bioscoopconcern zondag aan het ANP gemeld. Het is nog nooit eerder voorgekomen dat Pathé drie weken voor de release al zoveel tickets voor een film heeft verkocht.

Het record stond op naam van de vorige Avengers-film, Endgame. De film uit 2019 behaalde de mijlpaal van 100.000 kaartjes in de voorverkoop vier dagen voordat de film ging draaien. De laatste Spider-Man-film, Brand New Day, haalde de mijlpaal twee dagen voor de release. De voorverkoop van Doomsday begon begin oktober al. Ook in andere landen, zoals de VS, zijn al ver voor de première recordaantallen kaarten verkocht.

Doomsday is een langverwachte film in de heldenreeks van studio Marvel. Vrijwel alle helden uit het Marvel-universum keren in deze film terug. Bovendien speelt Robert Downey jr, die eerder als Iron Man te zien was, de grote schurk Doom.

De film is vanaf 16 december in de Nederlandse bioscopen te zien. Op die dag gaat ook een andere langverwachte blockbuster in première, Dune III. Pathé draait op 16 december in al haar zalen vrijwel alleen maar deze twee titels.