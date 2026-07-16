Pathé vertoont Jurassic Park weer als eerbetoon aan Sam Neill

Bioscoopketen Pathé brengt Jurassic Park volgende week terug in de bioscopen. De blockbuster uit 1993 is vanaf 23 juli weer te zien in 25 bioscopen van het concern. Pathé heeft hiertoe besloten om hoofdrolspeler Sam Neill te eren, die afgelopen week plotseling overleed.

In Jurassic Park slagen wetenschappers erin om dinosauriërs te klonen uit een druppel dino-bloed afkomstig uit een mug. De ondernemende miljonair John Hammond wil de gekloonde dino's aan het publiek laten zien en bouwt daarvoor een gigantisch themapark. Voor een testbezoek nodigt hij een aantal paleontologen uit, onder wie Dr. Alan Grant (Neill).

De eerste film bracht ruim een miljard dollar op en won drie Oscars. Er volgden tot nu toe zes sequels. Neill keerde in de delen 3 en 6 terug als Grant. Jurassic Park 1 staat nog steeds te boek als een van de grootste filmhits uit de jaren negentig.

De kaartverkoop voor de nieuwe release is donderdag van start gegaan.