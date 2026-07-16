Cryptoplatform Knaken failliet, 7 miljoen euro aan tegoeden zoek

ROTTERDAM (ANP) - De rechtbank in Rotterdam heeft cryptoplatform Knaken failliet verklaard. Het Openbaar Ministerie (OM) had eind juni het faillissement aangevraagd na signalen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over een "zeer zorgwekkende situatie" bij de aanbieder van cryptodiensten. Het OM startte eerder een strafrechtelijk onderzoek omdat er volgens hen 7 miljoen euro aan tegoeden ontbreekt van klanten van Knaken.

De rechtbank stelt dat "Knaken veel klanten heeft en er is sprake van een aanzienlijk dekkingstekort bij Knaken waarvan de klanten niet op de hoogte zijn gesteld. Er is dus veel geld van klanten verdwenen zonder dat duidelijk is hoe dat kan zijn gebeurd." De rechtbank oordeelt dat er sprake is van een openbaar belang om het faillissement van Knaken uit te spreken.

Bij Knaken konden mensen geld omzetten naar cryptomunten en andersom, en hun cryptomunten bewaren. Het platform is inmiddels gestopt met zijn activiteiten.