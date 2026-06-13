Patrick Bruel opnieuw beschuldigd van seksueel misbruik

De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van seksueel misbruik. Twee vrouwen hebben aangifte tegen hem gedaan, meldde het Franse persbureau AFP zaterdag. Bruel werd eerder deze week al aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie.

Een van de vrouwen beschuldigt de 67-jarige zanger van poging tot verkrachting en aanranding tijdens een filmfestival op La Réunion in 2007. Dat hebben het Openbaar Ministerie in Nanterre en haar advocate Jade Dousselin bekendgemaakt. De tweede vrouw stelt dat Bruel haar in 2012 heeft verkracht en seksueel heeft misbruikt, aldus dezelfde bronnen.

Bruel werd maandag in voorarrest geplaatst in afwachting van het onderzoek naar de beschuldigingen van dertien mogelijke slachtoffers. De feiten zouden hebben plaatsgevonden tussen 2010 en 2019. De zanger, bekend van onder meer het nummer Casser la voix, beweert onschuldig te zijn.