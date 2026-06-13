GRAND COLOMBIER (ANP) - Isaac del Toro heeft de zevende etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, voorheen het Critérium du Dauphiné, gewonnen. De 22-jarige Mexicaan van UAE Team Emirates maakte in de slotklim van de buitencategorie op de Grand Colombier het verschil en kwam solo aan. De Spanjaard Juan Ayuso volgde op 24 seconden, voor de Noor Tobias Halland Johannessen, die op 38 seconden van de winnaar binnenkwam. Luke Tuckwell uit Australië behoudt de leiding in het algemeen klassement.

De Tour Auvergne-Rhône-Alpes telt acht etappes, waarvan zondag de laatste op het programma staat.