Patrick Dempsey dacht er serieus over na om zich kandidaat te stellen voor de positie van senator namens de Amerikaanse staat Maine, nadat de democratische genomineerde Graham Platner werd beschuldigd van seksueel misbruik. De acteur besloot zich uiteindelijk toch niet verkiesbaar te stellen, omdat hij wilde dat iemand die beter gekwalificeerd was de baan zou krijgen.

"De afgelopen dagen kreeg ik meer dan eens de vraag of ik ooit senator wilde worden", schrijft Dempsey in een opiniestuk voor de Portland Press Herald. "Ik voel me gevleid en ik denk er niet lichtzinnig over. Ik houd van mijn thuisstaat Maine. Ik geef veel om de mensen die er wonen en, net als veel Amerikanen, maak ik me zorgen over de richting waarin ons land koerst. Maar na lang nadenken, realiseerde ik me dat het antwoord op de vraag 'nee' is", aldus de Grey's Anatomy-acteur.

De 60-jarige Amerikaan noemt het openbaar ambt "eervol", maar denkt dat hij meer kan bijdragen door alles wat hij als acteur in zijn leven heeft opgebouwd. Dempsey noemt de komende twee weken, waarin de Democratische Partij een nieuwe kandidaat selecteert, een "zeer belangrijke periode voor Maine". Hij hoopt dat de nieuwe kandidaat "een nieuwe benadering van de manier waarop we onszelf besturen" biedt.