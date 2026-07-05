Patrick J. Adams zou graag zien dat de serie Suits, die in 2019 eindigde, nieuw leven ingeblazen wordt. De acteur, die in de serie de rol van Mike speelde, deelde op Instagram een idee voor een zogenoemde reboot. Hij zou dan het liefste zijn collega Meghan Markle, die Rachel speelde, ook terug zien keren.

"Mike en Rachel werken aan een grote zaak tegen een enorm AI-bedrijf", schreef Adams op Instagram Stories. "Opeens dreigen al hun misstappen en illegale praktijken te worden geopenbaard." Daarna noemt hij hoe het met andere personages vergaan zou kunnen zijn. "Het leven van Harvey Specter en Donna zou voorbij zijn. De politieke carrière van Jessica zou worden bedreigd. En Louis dreigt het bedrijf te verliezen waar hij alles voor gegeven heeft."

Overigens voegt de 44-jarige ster daaraan toe dat er geen concrete plannen zijn voor een reboot. "Voor zover ik weet, is er na Suits LA geen plan meer geweest", schrijft hij. De spin-off werd in 2025 gelanceerd, maar stopte weer na één seizoen. "Maar het voelt zo gek om de groep niet weer bij elkaar te brengen. De huidige wereld is corrupt. Het zou goed kunnen werken als onze personages het goede gaan doen in een wereld waarin de norm is om het verkeerde te doen."

Adams zou zelf meteen ja zeggen. "Ik ben er klaar voor", sluit hij zijn berichtenreeks af. Suits speelde zich af op een groot advocatenkantoor. Actrice Meghan Markle nam afscheid van de serie toen zij in het huwelijk trad met de Britse prins Harry.