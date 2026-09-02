Robert Pattinson voelt tijdens de opnames van The Batman: Part II dat hij de jongste niet meer is. Dat zegt de 40-jarige Britse acteur tegen het tijdschrift GQ. Pattinson speelt, net als in het eerste deel uit 2022, de hoofdrol van de gemaskerde superheld.

"Het gaat goed. Maar als ik veel vecht, merk ik echt dat ik ouder word", zegt de acteur over de opnames. "Dan denk ik echt: 'Godsamme, dit is een stuk moeilijker dan het was.' Maar het is echt heel leuk. Ik denk dat de film geweldig wordt. Het is echt een hele leuke cast, maar het is een marathon."

Na een aantal keer uitgesteld te zijn, maakte regisseur Matt Reeves in juli bekend dat de sequel op 18 februari 2028 in de bioscoop moet verschijnen.