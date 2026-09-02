OSNABRÜCK (ANP) - Bayern München heeft de tweede ronde van het Duitse bekertoernooi bereikt. De landskampioen won met 4-1 bij VfL Osnabrück uit de tweede Bundesliga.

Bayern kwam al vroeg achter door een treffer van Robin Meissner. Harry Kane maakte gelijk en Tom Bischof zorgde voor de voorsprong voor Bayern. Na de rust scoorde Michael Olise en Kane maakte zijn tweede uit een strafschop.

"Het is nooit gemakkelijk in een uitwedstrijd met een heel goeie sfeer. Zij begonnen met een geweldige goal en we moesten rustig blijven", zei Kane. "Ik ben blij dat we hebben gewonnen."