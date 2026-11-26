Patty Brard heeft een lichte hersenschudding opgelopen toen zij zondag tegen een glazen deur aanliep. Dat meldt de 71-jarige presentatrice donderdag op Instagram. Brard liet eerder al weten dat zij door het ongeluk een hoofdwond had opgelopen en vijf dagen rust moest houden.

"Bedrust voor een lichte hersenschudding voorgeschreven gekregen", schrijft ze op Instagram. Het ongeluk gebeurde toen Brard op de veranda naar de kerstverlichting ging kijken. Haar man Antoine had vanwege de kou de glazen deur achter haar dichtgedaan, zonder dat zij dat doorhad. "Keihard tegen de glazen deur aan met mijn kop!", schrijft Brard. De wond boven haar wenkbrauw moest in het ziekenhuis geplakt worden.

"Nu vier dagen verder: jeuk en al stiekem weer een paar wassen gedraaid!", schrijft Brard bij een foto van haar gezicht. "Er bestaan zeker geen pilletjes voor geduld dat iemand weet..."