AMSTERDAM (ANP) - Meta kan als aanbieder niet verantwoordelijk worden gehouden voor misbruik van zijn camerabril met kunstmatige intelligentie. Dat stelden advocaten van het Amerikaanse moederbedrijf van Instagram en Facebook tijdens een zitting in de rechtbank in Amsterdam, waar verschillende organisaties een verbod op de bril eisten.

Wie het echt zou willen, kan elk product misbruiken, stelde Meta. Het bedrijf neemt naar eigen zeggen ook maatregelen om eventueel misbruik tegen te gaan. Ook lost een verbod niks op, omdat er veel andere aanbieders zijn van dit soort camerabrillen, aldus de advocaten van het techbedrijf.

De Consumentenbond, Offlimits en The Firewall hadden een kort geding aangespannen vanwege privacyzorgen over de bril. Mensen kunnen daarmee stiekem worden gefilmd en de AI-bril is volgens hen een "gevaar voor de democratische samenleving".

Meta zelf vindt dat met een verbod de "overgrote meerderheid gebruikers" zou worden benadeeld die geen misbruik maakt van de bril en deze voor legitieme redenen heeft aangeschaft.