Patty Brard: ik ben bang dat ik alles kwijtraak

Patty Brard blijft bang om alles kwijt te raken. De presentatrice vertelt in het SBS6-programma Mi Dushi: Wat is dan liefde? dat die angst haar nog altijd bezighoudt.

"Ik ben sowieso een getraumatiseerd mens dat bang is dat ze alles kwijtraakt", zegt de 71-jarige Brard tegen presentator Wilfred Genee. Volgens Brard speelt die onzekerheid ook een rol bij haar keuze om te blijven werken. "Ik ben ook heel bang dat ik niet genoeg geld heb voor mijn oude dag."

De presentatrice zegt dat die angst is ontstaan na haar faillissement in de jaren negentig, toen ze met een miljoenenschuld kampte. Daarom heeft ze er nooit aan gedacht om te stoppen met werken. "Ik vind het ook niet leuk om het rustiger aan te doen. Wat moet ik dan doen? Op de bank gaan zitten?"

Brard is al ruim twintig jaar samen met haar man Antoine van de Vijver. In het programma vertelt het stel dat ze hopen hun verdere leven samen door te brengen. Mi Dushi: Wat is dan liefde? is zondagavond te zien op SBS6.