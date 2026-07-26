Evenepoel trots op tweede plek Tour achter recordhouder Pogačar

PARIJS (ANP) - Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France achter Tadej Pogačar, die met zijn vijfde eindzege gedeeld recordhouder is geworden in de Tour. Dat zei de Belg zondagavond op de persconferentie na de slotetappe in Parijs.

"Ik ben tweede geworden achter de man die het record heeft geëvenaard, dat is voor mij een hele grote eer", zei Evenepoel. "Het is iets speciaals dat ik hopelijk op een dag aan mijn kinderen kan vertellen. Het is iets wat ik mijn hele leven lang niet zal vergeten."

Evenepoel stond in 2024 ook al op het Tourpodium, toen achter Pogačar en Jonas Vingegaard, die dit jaar uitviel met een sleutelbeenbreuk. Destijds was hij emotioneel na afloop van de Tour, nu oogde hij kalm. "Hoewel ik er kalm uitzie ben ik heel blij en trots met alles wat ik en mijn team gedaan hebben de afgelopen maand", verzekerde de olympisch kampioen.

'Perfecte voorbereiding'

De Belg sprak van een "perfecte voorbereiding" op deze Tour en zei zich beter te voelen dan ooit na afloop van een grote ronde. Ook werd hij gewezen op het feit dat er minder ruis om hem heen was over zijn prestaties of transfergeruchten. "Dan heb je de Belgische pers niet gelezen", grapte Evenepoel.

"Maar misschien waren de verwachtingen lager na mijn klimprestaties in het voorjaar", gaf hij toe. "Nu heb ik twee etappes gewonnen en werd ik twee keer tweede in zware ritten, dat laat zien dat ik een stap heb gemaakt in lastige etappes."

Hoewel Evenepoel zijn trots uitsprak over het mogen delen van het podium met vijfvoudig Tourwinnaar Pogačar, maakt hij er geen geheim van dat het zijn "carrièredoel" is om de Tour de France een keer te winnen.