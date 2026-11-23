Patty Brard moet vijf dagen rust nemen nadat zij in het ziekenhuis was behandeld voor een hoofdwond. De wond moest gehecht worden, schrijft Brard op Instagram Stories bij een reeks foto's van de bloedige snee boven haar wenkbrauw.

De 71-jarige SBS-coryfee vertelt hoe het ongeluk zondag gebeurde. "Ik ging de veranda op, liet de deur open", schrijft ze. Haar man Antoine besloot daarna de deur te sluiten. "Zag het niet", verontschuldigt Brard zich. "Draai me om en liep met een bloedklap tegen 't glas aan!" Het verbaasde haar dat de deur niet uit de sponningen vloog: "Dat dat glas niet gebroken is... mijn god!!"

Brard deelt de afbeeldingen met het nummer Eye of the Tiger van Survivor, bekend van de filmreeks Rocky. Eerder op de dag deelde de presentatrice nog blije foto's waarop zij een zogenoemde 'pantercake' aan het bakken was.